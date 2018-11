Melania Trump apuesta por el patriotismo en la decoración navideña de la Casa Blanca

La residencia presidencial mantendrá esta escenografía a lo largo de diciembre para recibir a más de 30.000 visitantes en un centenar de recepciones y actividades.

Un gran árbol denominado "Gold Star Family" (la familia de la estrella dorada) preside el Ala Oeste de la Casa Blanca con el propósito de homenajear a las tropas estadounidenses, fin por el que se han instalado algunas tabletas digitales en las que se podrá escribir y enviar mensajes dirigidos a quienes estén en servicio o en el extranjero.

Las familias de "Estrella Dorada" son aquellas que han perdido a algún miembro de la Fuerzas Armadas en combate.

Una cinta patriótica, con los colores de la bandera estadounidense y varias estrellas doradas decoran esta área de la Casa Blanca.

La primera dama ha estado trabajando en el nuevo concepto decorativo desde el verano, como expresó cuando compartió a finales de julio una publicación en la red social Instagram en la que se la veía planificando los elementos ornamentales para la residencia presidencial.

"Aún queda mucho trabajo por hacer, pero espero que todo el mundo pueda disfrutar de la decoración festiva", escribió entonces.

The People’s House @WhiteHouse is ready to celebrate Christmas and the holiday season! pic.twitter.com/oejKW3mC15