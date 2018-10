Lo que dice Miss Colombia sobre la candidata transexual española

La candidata manifestó que no estaba de acuerdo con que personas transexuales participaran del concurso de belleza mas importante, el Miss Universo.

"Creo que un reinado de belleza, como es Miss Universo, es para mujeres que nacimos mujeres. Y creo que para ella también sería una desventaja, así que hay que respetarla pero no compartirlo" comentó Del Valle.

Unas horas mas tarde la joven de nacionalidad Colombiana quiso suavizar sus palabras, expresó ante los medios: "pienso que debemos estar en caminos diferentes, pero si Miss Universo la acepta, yo la voy a recibir con todo el amor, el respeto y la tolerancia que merece una candidata, porque ella va a estar en la misma competencia conmigo".

En una entrevista para The New York Times, Angela Ponce, candidata transexual Española comentó “Lo que me sorprende es que muchas de las críticas han venido de mujeres y gente de mi propio colectivo, justo cuando las mujeres están tomando las calles para exigir reconocimiento".

El miss universo 2018 tomará lugar en Tailandia y por primera vez participa una mujer transgénero.