R. Kelly liberado tras declararse no culpable de abusos sexuales y pagar fianza

El cantante estadounidense de R&B y hip hop R. Kelly fue excarcelado este lunes tras pagar parte de la fianza y declararse no culpable de los diez cargos que se le imputan por abuso sexual contra cuatro personas, tres de ellas menores.

Kelly no habló con los reporteros tras ser liberado después de pasar tres noches en la cárcel, tiempo en el cual sus asociados y familiares trabajaron para obtener los 100,000 dólares necesarios para asegurar su liberación.

La fianza que mantuvo el juez era de un millón de dólares y de ella debía pagar una décima parte -USD 100,000- para salir en libertad.

Robert Sylvester Kelly, de 52 años, compareció en la jornada luciendo un mono naranja y esposado en el tribunal de Chicago, donde su abogado presentó la declaración días después de que fuera detenido.

Su próxima audiencia será el 22 de marzo.

El abogado del músico, Steve Greenberg, dijo que R. Kelly "no hizo nada malo" y "que su cliente fue ingresado a la enfermería de la prisión por su propia seguridad.

"Nadie nos ha demostrado que haya hecho algo malo", subrayó.

Kelly, conocido por éxitos como "I Believe I Can Fly", se entregó el viernes por la noche a la policía de Chicago.

Su detención ocurrió después de que se vio nuevamente envuelto en un escándalo tras la emisión a principios de año de un documental que lo implica en múltiples casos de agresión sexuales contra menores.

Se presentaron diez cargos en su contra por hechos que datan de 1998 a 2010, y se enfrenta a entre tres y siete años de prisión por cada cargo.

Según la fiscal Kimberly Foxx, una de las acusadoras tenía 14 años cuando fue grabada teniendo sexo con el artista, y un testigo declaró que los hechos ocurrieron en la casa del cantante.

Otras dos presuntas víctimas, incluida una de 16 años en la época, pudieron aportar muestras de esperma y en uno de los casos, el análisis de ADN confirmó que pertenecía a R. Kelly.

"Mienten todas"

Steve Greenberg aseguró que los cargos estaban relacionados con viejas y falsas acusaciones, y que las presuntas víctimas "mienten todas".

El sábado, el abogado aseguró que su cliente "no forzó a nadie a tener relaciones sexuales". "Es una estrella musical, no necesita recurrir a relaciones no consensuales", argumentó.

El mediático abogado Michael Avenatti, que representa a seis personas relacionadas con las acusaciones, incluidas dos víctimas, dijo el lunes que su equipo le había entregado a la fiscal un segundo video que mostraba al cantante "abusando sexualmente de una menor".

Avenatti, que ya había proporcionado a la fiscalía un primer video que mostraba a la niña que se suponía tenía 14 años, agregó que su equipo estaba tratando de recuperar un tercer video de la misma naturaleza, y que desde el arresto del artista habían surgido nuevos testigos hablando sobre este tipo de hechos.

"Este reinado de abuso y agresión por parte del señor Kelly está a punto de llegar a un final abrupto y permanente", dijo Avenatti.

R. Kelly, nacido en Chicago, había mantenido hasta ahora su popularidad a pesar de décadas de acusaciones de abuso sexual y pedofilia.

Fue imputado en 2002 por grabar un encuentro sexual entre él y una niña de 14 años, pero fue absuelto de ese caso en 2008.

El músico se casó brevemente en 1994 con la joven estrella Aaliyah, de 15 años, cuyos padres cancelaron posteriormente el matrimonio.

La nueva ola de acusaciones se produce después de la emisión a principios de enero en el canal Lifetime de la serie documental de seis episodios "Surviving R. Kelly".

En el documental abundan los testimonios sobre "los abusos sexuales, mentales y físicos" perpetrados por el cantante, o sobre que se rodea de mujeres a las que habría convertido en sus esclavas sexuales. Después de la emisión del documental, otras mujeres han acudido a los tribunales en Nueva York.

"Ha pasado mucho tiempo, pero estamos aquí", reaccionó en el New York Times Lisa Van Allen, quien había testificado contra el cantante en 2008 y aparece en el documental.

Estas acusaciones también han hecho tambalear la carrera del cantante. El sello discográfico Sony Music rescindió el contrato que vinculaba su filial RCA con el artista, y el movimiento #MuteRKelly (callen a R. Kelly), lanzado en 2017, afirmó a finales de enero haber forzado la cancelación de 12 conciertos, algunos previstos en Europa, ocasionándole pérdidas por alrededor de 1,75 millones de dólares.