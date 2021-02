La Semana de la Moda Femenina de Milán seguirá siendo virtual

Por AFP



Un año después del primer brote de coronavirus en el norte de Italia, los desfiles de moda femenina en Milán serán este año en formato telemático, con la esperanza de que la vacuna contra el coronavirus revitalice un sector muy golpeado.

Los adictos a la moda, la muchedumbre de periodistas, las filas de público heterogéneo por las calles de la capital económica de Italia, han desaparecido.

Un hecho sin precedentes después de que se detectara en febrero del 2020 el primer brote de coronavirus en Codogno, a pocos kilómetros de la capital lombarda, por lo que el maestro de la moda italiana, Armani, decidió realizar el primer desfile de la historia de la moda a puerta cerrada.

Un año después, el sistema sigue sufriendo por las repercusiones económicas y organizativas de una epidemia que tomó características mundiales.

Sin embargo, la edición que se inaugura el miércoles y que se prolongará hasta el 1 de marzo, quiere demostrar que la industria de la moda sabe adaptarse y resistir.

La idea de lanzar la temporada con desfiles ante una nutrida audiencia quedó relegada y ahora todo se desarrolla en la plataforma digital creada por la "Camera Nazionale della Moda".

Se trata de un centro virtual, con 68 desfiles programados, 65 presentaciones y siete eventos. Es el calendario para la moda femenina otoño-invierno 2021-2022.

La semana comienza con el evento "We are Made in Italy", el proyecto digital del colectivo Black Lives Matter in Italian Fashion que trabaja a favor de la inclusión y la diversidad en la moda en Italia.

A continuación y durante seis días, se podrán admirar los desfiles de las grandes marcas, algunos ya grabados, otros en directo, pero todos sin público.

Entre ellos figura la primera colección prêt-à-porter firmada por Kim Jones para Fendi, también las nuevas propuestas de Prada, Moschino, Armani, Dolce & Gabbana y Valentino, quien reiteró su deseo de trabajar en Italia y desfilar en Milán.

Visualizaciones

El éxito de la semana de la moda se mide ahora en función de las visualizaciones. La última edición de la semana de la moda lombarda en septiembre superó 43 millones de visitas al canal en streaming.

La página oficial Milanofashionweek.cameramoda.it generó directamente 516.227 visitas.

Gracias a otros socios como Cnmi, The New York Times, Kommersant Publishing House, Tencent Video, Asahi Shimbun, los desfiles fueron transmitidos en todo el mundo.

Según un estudio de Dmr, los desfiles de Milán llegaron a más de 618 millones de usuarios a través de las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Weibo).

Si bien el sector de la moda registró una caída brutal, del 45% de su facturación durante el confinamiento obligado en el segundo trimestre, se estima que en el conjunto de 2020 perdió el 26%.

Un duro golpe para la industria de la moda, que sin embargo cierra con una balanza comercial positiva, de 17.400 millones de euros (21.100 millones de dólares) en los primeros 10 meses del 2020, según datos de la Confederación de Industriales para la Moda, Confindustria Moda.

Las vacunas

En el estudio Fashion Economic Trends, presentado por la Camera della Moda a principios del mes, se analiza cómo las variables del virus pueden afectar la recuperación del sector a medio y largo plazo, así como el éxito de la campaña de vacunación y las políticas de recuperación y apoyo empresarial.

El escenario favorable presupone superar paulatina la pandemia durante 2021 gracias a una eficaz campaña de vacunación y a la dinamización económica.

En ese caso, la facturación de la industria de la moda italiana podría crecer de dos dígitos, alrededor del 15%.

En el escenario adverso y en el caso de que las restricciones para la contención del virus se extiendan hasta 2022, las repercusiones económicas serían negativas y el crecimiento de la industria se limitaría al 6%.

Decisiones claves que están en manos del nuevo gobierno formado por el economista Mario Draghi.