Soñar con Bollywood desde una barriada de Bombay

Bienvenidos a la "Five Star Acting Dancing Fighting Classes", la academia de Bollywood del extravagante profesor Baburao Ladsaheb, situada en el primer piso de una casa al que solo se puede acceder a través de una estrecha escalera y una cuerda.

Delgado, con un bigote espeso y un rostro muy expresivo, Ladsaheb da una clase de danza para películas de Bollywood. "He dado estas clases desde hace 35 años y he tenido a más de 15.000 alumnos", explica a la AFP Ladsaheb, que marca el ritmo a golpe de silbato.

Su escuela aún no ha producido los futuros Aamir Khan o Shah Rukh Khan, dos de las grandes estrellas de la industria cinematográfica india, pero el profesor considera que tiene a varios diamantes en bruto.

El joven Abdil Abdul Hassan Khan, de 14 años, tiene grandes aspiraciones: "Cuando vine por primera vez en esta escuela, me gustaron las clases. Hay danza, teatro, artes marciales... Entonces empecé a venir todos los domingos porque me di cuenta que si logro ser actor y empiezo a trabajar en el cine, puedo ganar mucho dinero".

No obstante, resulta bastante más modesto el futuro que Ladsaheb imagina para sus estudiantes.

El profesor, que una vez dirigió una película en la que interpretaba los doce personajes que aparecían, tiene como objetivo lograr para sus estudiantes pequeños papeles como actor o bailarín o que los contraten como actores de reparto o figurantes.

Slumdog Millionaire

Los niños procedentes de las familias más pobres pueden asistir a las clases de forma gratuita, mientras que aquellos que disponen de más recursos deben pagar entre 100 y 600 rupias (entre 1,40 y 8,40 dólares) cada mes en función de la edad.

Esta escuela experimentó un gran impulso cuando una treintena de sus alumnos aparecieron en 2008 en el exitoso filme "Slumdog Millionaire" del director británico Danny Boyle, que contaba la vida de un niño de Dharabi que ganaba un concurso televisivo.

"A partir de este momento mi vida cambió. Desde entonces, más de 120 directores de casting me contactaron en busca de intérpretes. Me piden hombres, mujeres y niños y nosotros se los proporcionamos. De entre 5 y 55 años", explica.

Ladsaheb no solo se dedica a dar clases, sino que utiliza su agenda para lograr castings para sus alumnos, lo que representa una ayuda crucial en un sector que funciona solo a través de los contactos.

Además de papeles secundarios en Bollywood, que celebra esta semana su gran ceremonia anual, el equivalente indio de los Óscar, el auge de las plataformas de "streaming" también proporciona trabajo a los estudiantes de esta academia.

Netflix, Prime Video de Amazon y otras competidoras impulsaron ambiciosos programas para conquerir el mercado indio, formado por sus 1.300 millones de habitantes.

En la serie de Netflix "Leila" aparece Manisha Maitree, de 10 años, una estudiante de la escuela de Ladsaheb.

"Mis amigos me hacen bromas y me dicen 'esperamos que no nos olvidarás cuando te conviertas en una estrella'", asegura.