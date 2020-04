Los retos de Tik Tok a los que no se resisten las celebridades mexicanas

La actriz Bárbara de Regil y su hija Mar han sido foco de atención tanto positiva como negativamente desde que se unieron a la plataforma. Además de ser autoras de sus propios contenidos, la actriz mexicana se ha vuelto viral en las cuentas de diversos usuarios, incluso de famosos.

Conocida por sus consejos de vida saludable, la actriz e "influencer" ha sido una protagonista de los videos en directo populares en la cuarentena al transmitir a diario clases de ejercicio, lo que ha provocado burlas entre los famosos.

Tal es el caso de Aislinn y José Eduardo Derbez, quienes han hecho diversos vídeos en reacción a las clases de Bárbara de forma cómica, al igual que la actriz y cantante Kika Edgar y figuras del rock mexicano como Francisco Barrios, El Mastuerzo, cofundador de la extinta banda Botellita de Jerez, quien recientemente se unió a la plataforma.

Sin embargo, de Regil se ha burlado de ella misma de la misma forma que los demás.

Uno de los retos virales del momento es el de conocido como "Esperancita" o "Maldita criada", cuyo vídeo ha levantando comentarios en contra y a favor, y las reacciones de quienes son grabados se han salido de control generando incluso golpes.

La actriz Angelique Boyer es una de las actrices que se ha atrevido a realizar dicho reto con su actual pareja, el también intérprete Sebastián Rulli. En la grabación se puede observar cómo Boyer le deja un traste más a Rulli mientras lava los platos y lo llama "maldita criada", sin embargo, lejos de causar enojo en él, se ríe.

No me podía quedar sin hacerlo... no todos los días (nunca) mi amorcito se pone a lavar 🧽 @sebastianrullitiktok ##rulliboyer