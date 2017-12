'Las que rompieron el silencio' sobre el acoso, Persona del Año para Time

La revista puso este miércoles en su portada a la actriz Ashley Judd, la cantante Taylor Swift y a la exempleada de Uber Susan Fowler, quienes estuvieron entre las primeras en denunciar abusos sexuales, y en páginas interiores a una mujer con el rostro oculto, en referencia a quienes optaron por denunciar desde el anonimato.

"Las acciones audaces de las mujeres de nuestra portada junto a las de otras centenares, y también de muchos hombres, desencadenaron uno de los cambios más rápidos de nuestra cultura desde los años 1960", explicó el jefe de redacción de Time, Edward Felsenthal.

"Por haber revelado secretos a voces, por haber pasado de las redes de rumores a las redes sociales, por habernos obligado a todos a dejar de aceptar lo inaceptable, los que han roto el silencio son la persona del año", agregó al argumentar la decisión que este año optó por reconocer a quienes llamó "The Silence Breakers", en español, "las -o los- que rompieron el silencio".

"Los orígenes de este premio -identificar a la o las personas que han ejercido más influencia en los acontecimientos del año- residen en la teoría histórica del 'gran hombre', una expresión que nunca antes pareció tan anacrónica", estimó Felsenthal.

Este reconocimiento de la revista refleja la amplitud del movimiento que sacude a Estados Unidos y resuena en todo el mundo bajo las etiquetas #YoTambien, #Balancetonporc o "MoiAussi, entre muchas otras, desde las primeras acusaciones publicadas por The New York Times y el The New Yorker contra el todopoderoso productor de cine Harvey Weinstein a principios de octubre.

Desde entonces no pasa un día sin que alguna personalidad relevante sea acusada de acoso o abuso sexual. Muchas han sido despedidas o suspendidas de sus trabajos.

Hombres de las altas esferas políticas, del entretenimiento, de los medios y de la cultura han sido los acusados más notorios, pero las víctimas provienen de todos los sectores sociales, destacó Time.

Trump segundo

Ya se pierde la cuenta de las figuras caídas en desgracia en las últimas semanas. Entre los nombres más conocidos figuran, además de Weinstein, estrellas como el actor Kevin Spacey, los periodistas Charlie Rose y Matt Lauer, el director de orquesta James Levine, los fotógrafos de modas Terry Richardson y Bruce Weber, el senador demócrata Al Franken y el decano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el demócrata John Conyers, de 88 años, quien renunció el martes.

El político ultraconservador Roy Moore, candidato republicano en una elección al senado en el estado de Alabama el martes próximo, acusado por varias mujeres de manosearlas en los años 1970 y 1980, recibió en cambio el apoyo del presidente Donald Trump. El caso divide a los republicanos.

Después de las actrices Ashley Judd, Rose McGowan y Angelina Jolie, más de un centenar de mujeres han acusado al productor Harvey Weinstein de abusos sexuales, desde el acoso a la violación. Varias de ellas han revelado acuerdos entre abogados para que no se filtrara nada de esos abusos.

Weinstein desmintió las acusaciones a través de sus abogados y por el momento no es objeto de ningún proceso judicial, a pesar de que se han abierto investigaciones en Nueva York, Los Ángeles y Londres.

El anuncio del premio este miércoles coincide con la publicación por The New York Times de una gran investigación sobre las múltiples complicidades que permitieron al productor de cine causar estragos durante años.

Donald Trump fue declarado Persona del Año en 2016, inmediatamente después de su victoria en la elección presidencial de noviembre.

Este año el mandatario quedó segundo en esta prestigiosa clasificación, delante de su homólogo chino, Xi Jinping, informó la revista.