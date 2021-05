Vuelve el Titanic, en los confines de China

Por AFP



En los confines del interior de China, una réplica de tamaño real del Titanic empieza a tomar forma en medio de los campos, antes de recibir a turistas en un parque temático dedicado al mítico transatlántico.

En Suining (suroeste), cuatro grúas se elevan en torno a una inmensa bodega seca, junto a un río. Un enjambre de obreros se activa alrededor del casco del gigante navío.

De la obra saldrá una gigantesca réplica del Titanic, el tristemente célebre barco que naufragó hace más de un siglo en el océano Atlántico, causando la muerte a más de 1.500 pasajeros y miembros de la tripulación.

"Es un proyecto muy complicado" afirma a la AFP Su Shaojun, creador de la iniciativa. "Construimos un barco grande como un portaaviones" en tierra, explica Su en su oficina, frente a una réplica del transatlántico.

En Suining, el mar más cercano está a más de 1.000 kilómetros. Pero el empresario está convencido de que los turistas vendrán pese a todo a visitar su "Titanicland", su parque temático dedicado al navío.

El coste del proyecto es de 10.000 millones de yuanes (1.200 millones de euros, 1.450 millones de dólares) y la inauguración está prevista a fin de año.

El Titanic fue en su época el mayor barco de pasajeros jamás construido.

Este mastodonte, considerado insumergible, sufrió el que es considerado el mayor desastre de la historia marítima.

Como el original, la réplica de Su mide 260 metros de eslora. Fueron necesarios seis años para construirla --el doble que el verdadero Titanic--, un centenar de obreros y 23.000 toneladas de acero.

Todo, desde el comedor hasta las cabinas de lujo, pasando por los picaportes de las puertas, está inspirado del original.

Para mayor realismo, una verdadera máquina de vapor dará la impresión a los visitantes de estar realmente en el mar.

¿DiCaprio en la inauguración?

"Expertos e historiadores han corroborado los planes de construcción", afirma Su.

El precio de una noche de "crucero" en esta réplica será de 2.000 yuanes (256 euros, 310 dólares).

Antes de subir "a bordo", los turistas atravesarán el parque en minibus, con fondo sonoro del inevitable "My heart will go on" de Céline Dion, banda original de la película "Titanic" con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

Como en todo el mundo, el filme tuvo un éxito enorme en China, cuando salió en 1997.

Y el transatlántico volvió a ocupar portadas en China tras la salida de un inédito documental que reveló la historia de seis supervivientes chinos del naufragio.

Pese al interés de los chinos por el Titanic, algunos se interrogan sobre la viabilidad de la réplica.

Hace algunos años, una copia de un portaaviones estadounidense que había costado 15 millones de dólares fue abandonada poco después de su inauguración.

El empresario Su es, sin embargo, optimista y espera recibir entre dos y cinco millones de turistas cada año.

"Para la ceremonia de inauguración nos gustaría invitar a Jack (Leonardo DiCaprio), Rose (Kate Winslet)", los dos principales personajes de la película "y a James Cameron", su director, dice Su.

El Titanic, que zarpó el 10 de abril de 1912 de Southampton (sur del Reino Unido) con destino a Nueva York, naufragó tras chocar contra un iceberg frente a las costas de Canadá.

Los restos del barco, descubiertos en 1985, reposan a 4.000 metros de profundidad.