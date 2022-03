Esto ocurrió en la pelea entre México e Irlanda el jueves pasado por la súper copa 2022 de la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas en Baréin.

El árbitro conocido como Scott Manhardt, estaba a cargo de la pelea entre el mexicano Luis Enrique González Martínez y el irlandés Luis Byrne por la Supercopa 2022 de la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas en Baréin.

La bocina anunció el final del round y Manhardt se dio cuenta de que uno de los atletas no acató la señal para detenerse, por lo que decidió acercarse para que los luchadores no siguieran el juego, pero terminó recibiendo una fuerte patada giratoria justo en el rostro que lo dejó aturdido tirado en la pista.

El momento fue captado por las cámaras de video del evento como por los espectadores y posteriormente compartido en redes sociales. En el clip se ve como el árbitro recibe la patada y se escucha la sorpresa de quienes narraban el encuentro.

Generando comentarios graciosos y de risa por parte de los fanáticos en la red social de Instagram. Protect yo self at all times cmon on now ref 😂😂 publicó un usuario.