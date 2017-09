El café de Panamá tuvo dos días de fiesta

Productores, comerciantes y representantes de las mejores cafetaleras del país expusieron sobre cada una de las características de sabor de los granos, así como los diferentes procesos que se desarrollan durante la producción.

Las veteranas productoras de café, estuvieron en el evento, como es el caso de Finca Lérida, que según José Aarón Sánchez, representante de esa empresa, son la primera finca de Panamá y exportan café desde el año 1929.

Sobre la calidad del café que se produce en Panamá, dijo que es alta y que el país, por sí solo, representa la certificación del café. El café de Panamá es uno de los mejores pagados a nivel mundial, según Sánchez.

La competencia y producción va en aumento, así mismo la cantidad de contenedores que se exportan principalmente al continente asiático, uno de los mayores consumidores del producto cafetalero panameño.

De hecho, a partir de este lunes 18 de septiembre Finca Lérida con su marca “ Coffee Hat”, inició una participación en Japón en una feria internacional de café.

Su selección de café es “ Ultra Premium” y en el 2017 ganaron el premio en The Best Coffee of Panama, en la versión Catuaí lavado, una selección de café dentro de los que se encuentran el “honey”, proceso natural, reserva especial, Estate y Geisha.

El hecho de ser una de las primeras fincas en producir café, no les impide modernizarse, pues se han adaptado a las nuevas tendencias y comercializan café encapsulado “ultra Premium”, compatibles con la nueva generación de cafeteras que se está produciendo en el mercado.

Finca Lérida está ubicada en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.

Nuevas tierras

Productores y empresas con nuevas opciones para el público, se abren paso en el mercado panameño explorando zonas distintas a la Tierras Altas chiricanas.

Café Rogusta se produce en el corregimiento de Chiguirí Arriba, distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

En esa finca, se trabaja a base de un proceso “red honey”, que consiste en dejar el mucílago por tres semanas en secado, generando un sabor “chocolatoso y medio almendrado y no tan frutal”, de acuerdo a lo que explica Juan Rojas, quien estaba representando la marca en el Coffee Fest 2017.

El café, agrega Rojas es arábigo, por lo que es un poco más fuerte y tiene el doble de cafeína y más antioxidantes.

Valor

Rojas asegura que la tierra de Panamá es bendecida para la producción de café y la tendencia actual está llevando al crecimiento de nuevas marcas y más personas se están atreviendo a producir café.

Lo anterior lleva al público a conocer nuevos productos que elevan el nivel de consumo, mirando más a lo artesanal y dejando de lado las cosas comerciales.

Benito Bermúdez de Café Unido, lo reafirma y asegura que el movimiento de café de especialidad está creciendo en Panamá, pero aún no llega a las masas y de allí la importancia de ferias o festivales de café como el que se realizó el pasado fin de semana, donde el público puede hablar con los finqueros y productores, hace que la gente aprenda un poco más sobre el tema.

Asegura que el café panameño es muy buscado a nivel mundial porque es de muy alta calidad.

Experiencia

Una taza de café artesanal, describe Benito, saca a relucir los sabores de origen y en Unido por ejemplo, que es una tostadora de café de diferentes fincas de Tierras Altas, hacen tuestes claros para que la persona descubra los auténticos sabores sin añadirle endulzantes.

Reconoce que tomar café sin dulce puede costar un poco al principio, pero todo es cuestión de adaptación y una vez se acostumbre, no se podrá volver a tomar café comercial.

Hay un trabajo de educación de consumo que hacer en la población porque hay muchas cosas implicadas en una taza, desde la forma de tostarlo hasta la preparación que ejecuta el barista.