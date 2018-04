'Avengers: Infinity War' prepara uno de los mayores estrenos de la historia

"Star Wars: The Force Awakens" (2015) posee el récord hasta ahora con 247 millones de dólares, seguida por "Star Wars: The Last Jedi" (2017) con 220 millones. Después aparecen "Jurassic World" (2015) con 208 millones, "Marvel's The Avengers" (2012) con 207 millones y Black Panther con 202 millones (2018).

Las estimaciones de la industria auguran un debut para la cinta entre los 215 y los 235 millones de dólares.

"Avengers: Infinity War" congrega a la mayor parte de los superhéroes de Marvel en una batalla de proporciones épicas contra Thanos (Josh Brolin), el mayor enemigo al que se han enfrentado, un villano cuyo objetivo es reunir las seis Gemas del Infinito para aniquilar a la mitad de la humanidad.

El resto de estrenos llega en forma de obras independientes como "Kings", "Let the Sunshine In" o "Disobedience". "Kings", de Deniz Gamze Ergüven, se centra en la vida de una familia de acogida en uno de los barrios más desfavorecidos de Los Ángeles (California) semanas antes de la explosión de violencia en las calles tras conocerse el veredicto en el juicio sobre el caso Rodney King. Halle Berry, Daniel Craig y Lamar Johnson son los protagonistas.

"Let the Sunshine In", de Claire Denis, cuenta la historia de Isabelle, una artista parisina y madre divorciada en busca del amor verdadero tras varias experiencias fallidas.

Juliette Binoche, Xavier Beauvois y Philippe Katerine lideran el reparto. Por su parte, "Disobedience", del chileno Sebastián Lelio -su primera obra en inglés-, sigue el amor prohibido de dos judías ortodoxas en el noroeste de Londres y el conflicto con el marido de una de ellas. Rachel Weisz, Rachel McAdams y Alessandro Nivola aparecen en la obra.