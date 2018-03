IFF Panamá anuncia las películas de su Portal Internacional

Los organizadores del festival presentaron esta semana las 22 producciones de ficción y documentales de distintos rincones del mundo, que se proyectarán del 5 al 11 de abril próximo.

Este es el caso de " Loveless" (Rusia), " The Square" (Suecia) y " The Insult" (Líbano, Francia), que fueron reconocidas por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en la edición 90 de los Premios Óscar.

La comedia negra de Ruben Östlund, " The Square" ("La farsa del arte"), recibió la Palma de Oro del Festival de Cannes y ganó el Premio Goya a la mejor película europea. También aspiró al Globo de Oro y al Premio de la Crítica Cinematográfica, como mejor producción extranjera.

El filme retrata la vida de Christian, un aclamado curador de un museo de arte contemporáneo que experimenta una crisis a medida que trata de montar una exhibición, la que termina recibiendo más atención de la deseada.

" Loveless" ("Sin amor") de Andrey Zvyagintsev, es otra de las producciones que forma parte del Portal Internacional.

El drama presenta a Zhenya y Boris, una pareja que atraviesa un divorcio marcado por resentimientos y frustración. Todo se complica aún más cuando su hijo de 12 años desaparece tras una de sus discusiones, lo que les obliga a dejar a un lado sus diferencias y emprender su búsqueda.

La producción de Zvyagintsev recibió el Premio del Jurado del Festival de Canes y triunfó en la categoría de mejor película extranjera de los Premios César (Francia). También fue nominada a los Globos de Oro, los Bafta y los Spirit.

" The Insult" ("El insulto") de Ziad Doueiri es otro de los filmes que se proyectará en el IFF Panamá. La producción, reconocida por actuación en el Festival de Venecia 2017, nos presenta el conflicto entre Toni, un cristiano libanés, y Yasser, un refugiado palestino, por un sencillo problema de plomería.

Una pelea que toma relevancia nacional cuando uno de los implicados lleva el asunto ante la justicia y que lleva a enfrentarse a palestinos y cristianos libaneses.

La producción alemana " In The Fade", ganadora del Globo de Oro y del premio de la crítica en la categoría de mejor película extranjera, es otra de las cintas que llegará a Panamá para los días del festival.

El filme de Faith Akin retrata la vida de Katja, interpretada por Diane Kruger, luego de la muerte de su esposo e hijo en una atentado con bomba y su búsqueda de venganza.

De Europa tendremos " Padre" (Italia) de Giada Colagrande, quien será invitada especial del IFF Panamá de este año; " Borg vs McEnroe" (Suecia) de Janus Metz; " Graduación" (Rumania) de Cristian Mungiu; " Time Trial" (Reino Unido) de Finlay Pretsell; " El otro lado de la esperanza" (Finlandia) de Aki Kaurismäki, y " Nowhere to Hide" (Noruega) de Zaradasht Ahmed.

" Un sol interior" de Claire Denis, " 120 latidos por minuto" de Robin Campillo y " Faces Places" de Agnès Varda y JR, todas de Francia, completan las producciones europeas que forman parte de la selección oficial del Portal Internacional.

De Estados Unidos se proyectarán " Boom For Real: The Late Teenagers Years of Jean-Michel Basquiat" de Sara Driver y " Paterson" de Jim Jarmusch.

Mientras que del continente asiático nos llegará " The Third Murder" (Japón) de Hirokazu Kore-eda, " Angels Wear White" (China) de Vivian Qu, " Newton" (India) de Amit V Masurkar y " Have a Nice Day" (China) de Liu Jian.

Mientras que " 1%" (Australia) de Stephen McCallum, " Foxtrot" (Israel) de Samuel Maoz y " Félicité" (Senegal) de Alain Gomis cierran la selección oficial del Portal Internacional del IFF Panamá.

La séptima edición del Festival Internacional de Cine de Panamá se realizará del próximo 5 al 11 de abril en cinco locaciones, a la que este año se suma el recién inaugurado Teatro Gladys Vidal de la Alcaldía de Panamá. El festival congregó en 2017 a unas 32 mil personas.

Consulta la selección del Portal Internacional AQUÍ.