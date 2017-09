James Franco va hasta el fondo con 'The Disaster Artist'

James Franco presentó en el Festival de San Sebastián "The Disaster Artist", una película que dirige y protagoniza y con la que homenajea a la mítica "The Room", conocida como "la mejor peor película del mundo", una historia en la que "ha ido hasta el fondo", sin artificio.

"Si solo haces una imitación sería muy superficial, y una de las cosas más importantes que hemos intentado es ir hasta el fondo, es especialmente importante hacerlo bien con un personaje como este", señaló en una entrevista con Efe antes de la presentación de un filme con el que compite por la Concha de Oro de San Sebastián.

Franco se transforma mágicamente en el extravagante Tommy Wisau, creador de "The Room" (2003), un hombre casi desconocido del que solo ha perdurado su imagen imposible (hasta que él la puso de moda) y su pasión por el cine.

Millonario sin saber de dónde, "americano" de ningún lugar -su acento sonaba al este de Europa, pero jamás desveló su lugar de origen-, Wisau ha sido un filón para Franco, cuyos mejores papeles han sido siempre personajes reales, como James Dean, que le dio el Globo de Oro en 2002.

"He interpretado muchos personajes basados en personas reales, pero cuando interpretas a un personaje real que encima es un actor tanto su forma de comportarse, como su físico, se convierten en algo muy importante porque la gente se fija mucho en eso, va a ver cómo habla y qué pinta tiene, y va a comparar", explica el actor californiano.

Y concluye que "hay que entender al personaje por fuera, pero también por dentro". Inolvidable superviviente en "127 Hours" (2010), de Danny Boyle, con la que consiguió su primera y única nominación al Óscar, James Franco, como muchos otros cinéfilos, no había oído hablar de "The Room".

"La película lleva en los cines 14 años, pero yo no sabía nada de ella, había un panel publicitario muy divertido en la calle, pero no se entendía, era un número de teléfono y la cara de Tommy", explica. Afortunadamente, dice, "el otro actor -Greg Stero, al que interpreta en la cinta su hermano Dave Franco- escribió un libro, 'The Disaster Artist' y en cuanto lo leí supe que ahí había una gran película". Wisau, considera el actor, "era un auténtico cineasta con aspiraciones artísticas pero era un 'outsider', estaba al margen de Hollywood".

"Era un artista de una pasión sin dobleces. Tommy dirigió 'The Room' con la intención de que fuera un drama y la gente se partió de risa al verla". El libro, añade, contenía también "la historia de las entrañas de la industria narrada a través de unas personas que estaban al margen, como ocurría en Ed Wood, película que me gusta mucho".

James Franco ha hecho, como actor, más de un centenar de películas, entre ellas "City by the Sea" (2002), "Tristán + Isolde" (2005) o "In the Valley of Elah" (2007), pero también ha rodado, como realizador, más de una veintena. Desprovisto ya de las lentillas azules, el melenón negro y los pantalones pitillos llenos de cadenas -el look del auténtico Tommy Wisau-, James Franco responde a Efe sentado junto a su hermano Dave, que no puede contener la risa al saber que en Twitter destacan el cartel de la película por su parecido físico con Cristiano Ronaldo.

"Me parece bien la comparación -se ríe-, lo pillo, lo pillo". Los artistas se convierten en dos chavales para explicar lo bien que se lo han pasado haciendo la película; Dave, comenta a Efe que este rodaje ha sido increíble. "Y encima estaba con mi hermano y con mi mujer", Alison Brie, "Amber", la amiga que se interpone entre los protagonistas. "Rodearte de la gente de la que te fías te sube la seguridad, te expones más y te vuelves capaz de correr riesgos y hacer cosas que no haría en otro entorno", asegura.