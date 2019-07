Ken Loach: 'La esencia del cine es ver películas en grupo'

"El disfrute del cine (...)" es "compartir las risas, la emoción y la tristeza" en salas de proyección comunitarias, argumentó Loach en Palma (Islas Baleares/España), donde esta noche recibirá el premio Masters of Cinema del festival Atlántida en una gala en el castillo de Bellver a la que asistirá la reina Letizia.

El cineasta, de 83 años, entiende que la creciente concentración de la propiedad de las salas de cine va en detrimento de la variedad de la oferta de películas, por lo que para mantener el valor social de la experiencia cinematográfica aboga por "encontrar una nueva manera de mostrar filmes en espacios públicos".

Pese a que la denuncia de las injusticias que padece la clase obrera es una constante en su filmografía, no cree que la responsabilidad social sea una obligación de los cineastas. "Toda frase que empiece por 'el cine debería...' es posiblemente incorrecta. El cine debería ser diverso", indicó.

"El problema es que en mi país el cine está dominado por la industria americana y no hay variedad", resaltó Loach, que cree que el cine, como cualquier industria capitalista, tiende al monopolio. "Es lo contrario a lo que dice la propaganda, que la competencia da alternativas; la competencia crea monopolios".

El director inglés, ganador de dos Palmas de Oro de Cannes, está centrado en el estreno en otoño en el Reino Unido y en Francia de la película que presentó en el festival francés en mayo, "Sorry we missed you", la historia de una familia con trabajos precarios ambientada en su país, pero "que se repite en toda Europa".

Sobre el desafío de la salida británica de la UE, dijo que no cambiará nada esencial: "Los principales problemas que afectan al Reino Unido afectaban mientras estábamos dentro y afectarán cuando estemos fuera".

Para el cineasta, la UE "no ha favorecido la solidaridad entre las clases trabajadoras europeas" porque su política "está basada en el interés de las grandes corporaciones".

No obstante, opinó que la perspectiva de que tras el "brexit" se mantenga en el Reino Unido "un gobierno de derechas" aboca a una reducción de impuestos para atraer inversiones, un abaratamiento mayor de la mano de obra y una reducción de los servicios públicos.

"Es una elección entre dos males", señaló antes de denunciar los ataques de los poderes económicos que sufre el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, cuya figura ha ensalzado.

Sobre el movimiento independentista en Cataluña, Loach consideró "algo terrible que se meta en la cárcel a los oponentes políticos" y la "represión brutal" del 1 de octubre.

También expresó sus dudas sobre si "los intereses de la clase obrera" mejorarían con la independencia catalana.