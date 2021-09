Netflix brilla con "The Crown", que gana el Emmy a mejor serie dramática

Por AFP



"The Crown", la saga real británica de Netflix, conquistó este domingo en Los Angeles el Emmy a la mejor serie dramática de la televisión.

Con la estatuilla, Netflix hace historia al recibir el prestigioso premio nunca conquistado hasta ahora por el líder del streaming. La producción venció a rivales como "The Handmaid's Tale", "The Mandalorian" y "This is Us".

El joven actor Josh O'Connor ("The Crown") conquistó el Emmy al mejor actor dramático este domingo en Los Ángeles en la primera ceremonia presencial de los premios televisivos después de dos años.

"Hacer 'The Crown' ha sido lo que más me ha recompensado en estos dos años de mi vida", dijo O'Connor al recibir la estatuilla por interpretar al príncipe Carlos de Inglaterra en la cuarta temporada de la saga real británica de Netflix.

Por su parte, la actriz británica Olivia Colman conquistó el Emmy a mejor actriz dramática por su papel como la reina Isabel II de Inglaterra en el éxito de Netflix "The Crown".

"Es un maravilloso final para una de las más extraordinarias jornadas con esta adorable familia", dijo Colman al recibir el premio en Londres, tras imponerse a Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale") y MJ Rodriguez ("Pose"), entre otras.

Mientras que "The Queen's Gambit", la súper popular producción de Netflix sobre una joven prodigio del ajedrez, conquistó este domingo en Los Ángeles el Emmy a la mejor miniserie, el último premio de la noche.

Protagonizada por Anya Taylor-Joy, la exitosa miniserie que disparó una fiebre global del juego, derrotó a "I May Destroy You", "WandaVision", "Mare of Easttown" y "The Underground Railroad".