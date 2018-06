'La Polla', Julián y Delany pasan a la final de 'Dale Like A Mi Baile'

Además que este miércoles 13 de junio, la opinión de los capitanes tenía un valor de 50% en el puntaje y el otro 50% correspondía a los likes de los cibernautas.

El orden de salida a bailar fue escogida al azar. En la ronda de "bailes en el tiempo", los primeros en salir fueron Ñero y Julián.

El presentador de Hecho En Panamá, Israel “Ñero” Berastegui bailó al ritmo vaquero, obteniendo 10,028 likes y 8.3%.

Mientras que Julián salió a bailar de segundo una sexy canción sacando 19,615 likes y 16.2%.

La tercera en salir a la pista fue Mónica, quien inició su presentación, cantando. Sacó 22,708 likes y 18.7%.

Assilem “La Polla” fue la siguiente al bailar a ritmo de Britney Spears sacando 34,963 likes y 28.8%.

Oops I did it again! ¿Recuerdan este éxito de Britney Spears? Bueno @assilem2428 nos puso a bailar con este temazo de la princesa del pop #DaleLikeTVNpic.twitter.com/GvBS53aMVG