Rock in Río regresa con su jornada más metalera y Aerosmith como atracción

El Rock in Río, que en su primer fin de semana presentó grandes músicos del pop internacional, estrena este jueves su segunda y última etapa con su jornada más metalera en la edición de este año y con la veterana banda estadounidense Aerosmith como principal atracción.

Además del grupo liderado desde 1970 por Steven Tyler y que se presenta por primera vez en el considerado mayor festival musical de América Latina, la cuarta jornada del Rock in Río ofrecerá mañana presentaciones de otros grupos de rock pesado como Def Leppard y Fall Out Boy, así como de dos dinosaurios del rock con estética de horror como Alice Cooper y Arthur Brown.

Se trata de una jornada de choque después de tres noches de rock muy suave del pasado final de semana en Río de Janeiro y en el que las principales atracciones fueron grandes ídolos del pop como Justin Timberlake, Fergie y Shawn Mendes, representantes del soul y el blues como Alicia Keys, y bandas de pop rock como Maroon 5 y Pet Shop Boys.

La apertura del Palco Mundo, el principal escenario del Rock in Río, estará a cargo del joven grupo brasileño Scalone, cuyo disco "Éter" fue premiado el año pasado con el Grammy Latino al mejor álbum de rock brasileño.

El Palco Sunset, destinado a experimentaciones musicales, ofrecerá una presentación conjunta de Alice Cooper con Arthur Brown, uno de los pioneros del rock psicodélico con estética de horror.

Tras un jueves totalmente metalero, la nueva edición del Rock in Río proseguirá hasta el domingo con tres jornadas de rock más clásico, con grupos como Guns N' Roses, Bon Jovi, The Who y Red Hot Chili Peppers, o con un rock un poco más pesado, con Alter Bridge e Incubus.

Aerosmith, el grupo de Boston integrado por Tyler, Tom Hamilton y Joe Perry, se presentará por primera vez en el Rock in Río tras la etapa sudamericana de su gira "Aero-Vederci Baby", que comenzó el pasado lunes en la ciudad brasileña de Belo Horizonte y que se presenta como la última de la banda.

La banda proseguirá su gira sudamericana por otras ciudades de Brasil como Sao Paulo y Curitiba, antes de saltar a Argentina y Chile.

La otra gran atracción de la noche será Def Leppard, con admiradores en todo el mundo desde que en 1983 se dio a conocer con la acelerada "Pyromania".

El quinteto británico, que se firmó aún más como uno de los mayores del heavy metal con el lanzamiento de "Hysteria" en 1987, repasará también en Río sus principales clásicos. La noche más metalera estará a cargo de los estadounidenses Fall Out Boy, cuya presentación en Río de Janeiro forma parte de su ya aplaudida gira "American Beauty/ American Psycho", iniciada en 2015.

La de 2017 es la décimo séptima edición del Rock in Río y la séptima en Río de Janeiro, en donde el evento nació en 1985, antes de comenzar a turnarse con ciudades como Madrid (tres ediciones), Lisboa (seis) y Las Vegas (una).

La "Ciudad del Rock" ocupa este año unos 300.000 metros cuadrados del Parque Olímpico de Río que se han convertido en un verdadero parque de diversiones, con juegos mecánicos, gimnasios y hasta una tirolina montada en una torre de 20 metros.