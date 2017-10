La banda U2 ilumina el Joshua Tree con los colores de la bandera de México

Con la silueta del árbol del disco The Joshua Tree (1987) como protagonista, la banda dejó patente su apoyo hacia el país tras los terremotos del 7 y 19 de septiembre, éste último de magnitud 7,1 y que hasta el momento ha causado más de 360 víctimas.

"Gracias por recibirnos otra vez", dijo Bono, cantante y líder de la banda, al iniciar el concierto a las 21:20 horas ante unos 65.000 asistentes.

El concierto abrió con el tema "Sunday Bloody Sunday" y Bono aprovechó para gritar en varias ocasiones "¡No more Las Vegas! ¡No more, España", en referencia a los dos sucesos violentos que ocurrieron el pasado fin de semana, un tiroteo en Las Vegas y la violencia policial en Barcelona.

Luego vino "New Year's Day" y a continuación "Bad" donde interpretó una parte de la canción mexicana "Cielito Lindo" y dejó que los asistentes entonarán "Ay, ay, ay, ay canta y no llores", tonada famosa en todo el mundo.

También hubo espacio para otros temas del disco como "Pride" (In the name of love), "Where the streets have no name", "I still haven't found what I'm looking for", "With or without you" y "Bullet the blue sky", entre otras.

Durante el concierto Bono tomó varias veces el micrófono para ofrecer algunos mensajes y en uno de ellas citó la frase del escritor colombiano Gabriel García Márquez "el espíritu de México nunca se romperá" y grito: "¡Que viva México!".

Posteriormente el grupo repasó otros temas del disco, catalogado como uno de los esenciales en la historia del rock, mientras que en la pantalla gigante, que prácticamente cubrió todo el escenario, apareció el famoso Joshua Tree en tonos verde, blanco y rojo, de la bandera de México.

"Los irlandeses y los mexicanos tenemos espíritus hermanos. Ambos somos viajeros y sobrevivientes, pero sobre todo somos guerreros", dijo Bono en otra de sus intervenciones.

La banda se despidió con los hits "Beautiful Day", "Elevation" y "Vertigo" para dar paso al "encore" final. En la canción "Ultraviolet", aparecieron rostros de mujeres destacadas de todo el mundo, entre ellas algunas latinoamericanas y en especial varias mexicanas como la escritora Rosario Castellanos, la pintora Frida Kahlo, las actrices Salma Hayek y María Felix y la periodista Carmen Aristegui.

Para cerrar el grupo interpretó la canción "One", coreada por el público, al tiempo que la pantalla se iluminó completamente con la bandera de México, con todo y su escudo, para regocijo de los asistentes.

Con el concierto, U2 abrió la parte de la gira Latinoamericana que celebra la publicación del disco The Joshua Tree (1987) y que posteriormente visitará otros países de la región como Colombia, Chile, Argentina y Brasil.