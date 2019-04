La esposa del actor Demian Bichir fallece a los 35 años

En su mensaje publicado esta madrugada en su cuenta oficial, Bichir aseguró que su mujer falleció en "completa paz", aunque no reveló la causa ni el lugar de una muerte que les causa un "dolor indescriptible".

"Han sido los días más tristes y dolorosos de nuestras vidas y no sabemos cuánto tiempo nos llevará sobreponernos a este dolor", dijo el actor de "A Better Life" (2011).

Bichir destacó la "hermosa, angelical y talentosa" presencia de Sherk, con la que había trabajado en la película "Un Cuento de circo & A Love Song (2016)", el debut como director del conocido intérprete mexicano.

Su relación con la modelo y actriz canadiense comenzó años después de que Bichir se divorciase de la cantante mexicana Lisset Gutiérrez.

"Mi Stefanie será echada de menos profundamente y permanecerá en nuestros corazones para siempre", dijo el actor, que pidió privacidad para la familia en estos días de luto tras la muerte de la que califica como su "ángel" y el amor de su vida.

Acompañando su mensaje en inglés y español, el intérprete de Fidel Castro en la película "Che" publicó una fotografía en la que se ve a su esposa.

Además de trabajar con su pareja en "Un Cuento de Circo & A Love Song" y la serie "The Brigde", Sherk apareció en películas como "Valentine's Day" (2010) y está pendiente de estreno la cita de terror "Grudge", en la que también participa Bichir.

El mexicano, que fue nominado al Óscar al mejor actor por "A Better Life" (2011), ha aparecido recientemente en "Lowriders" y "Alien: Covenant".

Además de "The Grudge", Bichir participa en el filme de ciencia-ficción "Chaos Walking", junto a Tom y Daisy Ridley; "The Nun", un largometraje escindido de la saga de terror "The Conjuring"; y la adaptación estadounidense de la serie española "Gran Hotel", una serie prevista para emitirse a partir de junio próximo en el que también está involucrada la actriz latina Eva Longoria.