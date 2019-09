La princesa Beatriz de York, nieta de Isabel II, se casará en 2020

"Su Alteza Real y el señor Mapelli Mozzi se comprometieron en Italia a principios de este mes", señaló el palacio al comunicar el compromiso de la hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson.

Beatriz es novena en la línea de sucesión al trono británico, así como sobrina del príncipe heredero, Carlos; y prima de los hijos de éste, Guillermo, duque de Cambridge, y Enrique, duque de Sussex.

"Estamos muy contentos de poder compartir la noticia de nuestro reciente compromiso. Tenemos muchos intereses y valores similares, y sabemos que esto nos ayudará en los próximos años", aseguró la pareja en un comunicado.

La hermana de Beatriz, Eugenia de York, publicó sus felicitaciones en la red social Instagram. "¡Guau! Estoy muy feliz por ti, mi querida y querido Edo", escribió.

Beatriz sigue los pasos de su hermana, que se casó el pasado octubre con el empresario Jack Brooksbank, en una ceremonia en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres, a la que asistieron 800 invitados.

La boda de la princesa Beatriz será la cuarta real en los últimos años, después de la de los duques de Sussex, el príncipe Enrique y Meghan, en 2018; Eugenia de York, también en 2018, y la de Gabriella Windsor, hija de los príncipes de Kent, este mismo año.

Estos tres enlaces tuvieron lugar en la capilla gótica de San Jorge, en el castillo de Windsor ubicado en el condado de Berkshire y que es residencia de fin de semana de la reina Isabel II.

