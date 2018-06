El príncipe Guillermo visita el templo romano de Jerash en Jordania

El duque de Cambridge llegó el domingo a Jordania para la primera etapa de una gira oficial por Medio Oriente que también lo llevará a Israel y Territorios Palestinos.

En Jerash, unos 50 km al norte de Amán, el príncipe Guillermo, de 36 años, y el príncipe Husein, de 23, cruzaron el Cardo Maximus, una avenida de 800 metros de largo con columnatas y se detuvieron en el templo de Artemis, construido en el siglo II.

Escolares sirios y jordanos beneficiarios de un programa de ayuda apoyado por Unicef esperaban a los dos príncipes en el teatro antiguo con cantos y poemas.

En Jordania hay unos 650 mil refugiados sirios registrados por Naciones Unidas desde el inicio de la guerra en su país, en 2011. Amán calcula que son más de 1,3 millones, lo que según las autoridades costó más de 10 mil millones de dólares al reino.

📷 Say cheese! The Duke of Cambridge and The Crown Prince were photographed by Syrian refugees taking part in a photography workshop at Jerash, Jordan. pic.twitter.com/CUsjYybQEn