Jennifer Aniston, estrella de los años 90, principalmente reconocida por su papel de Rachel Green en la serie Friends, cuenta como a sus 52 años de edad, conserva una imagen tan joven y fit.

En una entrevista con E!, la actriz cuenta que trata de pasar por lo menos una hora al día sin ninguna clase de contacto con dispositivos electrónicos y redes sociales. Este afán que tiene por ser saludable es prácticamente heredado por su madre, la cual también contaba con un estilo de vida así.

Explica también, que en su juventud le hacían comer comidas saludables, y nada de cereales con azúcares o nutrientes que no fueran necesarios para ella. Al rebelarse en su adolescencia, Aniston decidió empezar a comer comida no saludable. Ahí fue cuando se dio cuenta lo perjudicial que era para su cuerpo. Su piel empeoró y se sentía mal físicamente.

Esta rebeldía cesó y decidió ir a un nutricionista, y fue ahí dónde se dio cuenta que su madre estaba haciendo lo correcto para ella. Su dieta consiste en productos sin gluten, bajo en calorías, proteínas y verduras. También, es creyente del ayuno intermitente, no come nada en las mañanas. Sólo toma café o jugos naturales a primeras horas del día y come en un periodo de 8 horas. Esto no significa que por lo menos un día a la semana tenga un descanso y coma lo que quiera.

También, se enfocó mucho en lo espiritual. Esto tiene que ver mucho con su descanso cada día de las redes sociales o tecnología, ya que cree que todo lo que uno consume ya sea por sus ojos u oídos puede afectar su salud también. Lo que la inspira a seguir día a día es que evidentemente los resultados se notan.

Incluyó el colágeno en su dieta, que sirve para mantener una piel y cabello saludables, al igual que sus uñas, sus huesos, entre otros. Igualmente, al consumirlo se deben saber todas las consecuencias que puede tener su ingesta, ya que hay algunos que tienen un alto contenido de azúcar, por lo que hay que leer muy bien los ingredientes.

A parte de una dieta saludable en todos los aspectos de su vida, no puede hacer falta el ejercicio. La actriz comenta que hace ejercicio 5 a 6 días de la semana. Su rutina consiste en cardio, pilates o yoga. Todo es cuestión de mezclarlo y balancearlo.

