César Pérez, exdirector nacional de Prevención de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), denunciante en el caso de presuntos abusos y maltratos en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, detalló en Noticias AM que desde hace más de un año empezó a crear las alertas ante la dirección de la institución, sin embargo, no obtuvo respuestas hasta ahora que, junto a la diputada Alexandra Brenes, fue escuchado y se formalizaron las denuncias por las presuntas irregularidades ocurridas en el albergue de niños y adolescentes administrado por Senniaf.