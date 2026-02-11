Exdirector de Prevención de Senniaf relata parte de las irregularidades en el albergue de Tocumen

11 de febrero 2026 - 08:10

César Pérez, exdirector nacional de Prevención de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), denunciante en el caso de presuntos abusos y maltratos en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, detalló en Noticias AM que desde hace más de un año empezó a crear las alertas ante la dirección de la institución, sin embargo, no obtuvo respuestas hasta ahora que, junto a la diputada Alexandra Brenes, fue escuchado y se formalizaron las denuncias por las presuntas irregularidades ocurridas en el albergue de niños y adolescentes administrado por Senniaf.

