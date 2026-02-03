Luego de que el pasado jueves 29 de enero la Comisión Nacional de Reformas Electorales aprobara una propuesta impulsada por los partidos políticos sobre el sistema de votación en circuitos plurinominales, el exdiputado y presidente de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, reaccionó y aseguró que se trata de una norma que busca obligarlos a formar un partido político para participar en las elecciones generales, coartando así el derecho del libre voto al elector y de los ciudadanos que no militan en partidos políticos.