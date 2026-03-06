La situación del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen y las denuncias sobre el manejo de menores bajo protección estatal continúan generando cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema de protección de la niñez en Panamá. Para la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional, la renuncia de autoridades no es suficiente para resolver los problemas detectados.