Nicolás Maduro, capturado por fuerzas especiales de los Estados Unidos, la madrugada de hoy, es acusado penalmente por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) según las leyes federales por narcoterrorismo como supuesto líder del Cartel de los Soles, una organización integrada por altos funcionarios del Estado venezolano que habría conspirado durante más de dos décadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para traficar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.