Luego de conocerse que la Corte Suprema de Justicia no admitió el recurso de casación al expresidente de la República, Ricardo Martinelli por el caso New Business, surgen diversas reacciones. El abogado Ernesto Cedeño explicó que, tienen que pasar cinco días para que el fallo de la negación del recurso de casación quede en firme. Dicho esto, la condena interpuesta al exmandatario Ricardo Martinelli, en el caso New Business queda en firme y debe cumplir más de 10 años de prisión y saldar casi $20 millones en multa.

En tanto, la exprocuradora general de la Nación y exdiputada Ana Matilde Gómez aseguró que, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) demostró que la justicia es para todos.