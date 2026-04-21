Ciudad de Panamá/El acceso de Panamá a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) será el eje central de debate en la edición número 60 de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE 2026), confirmó Carlos Ernesto González, presidente del evento.

El objetivo de CADE 2026 es llevar la discusión más allá de la percepción inicial: "Queremos entender si nos conviene, si no nos conviene, y si nos conviene, qué nos va a costar", expresó González.