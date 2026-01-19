San Miguelito/Tras la salida abrupta de la empresa Revisalud —que por más de 20 años se encargó del servicio de aseo en San Miguelito—, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario asumió de inmediato la responsabilidad de garantizar la limpieza del distrito. En una entrevista, su administrador, Ovil Moreno, presentó un plan de emergencia diseñado por profesionales con décadas de experiencia en gestión de residuos.