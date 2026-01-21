Anillo Hidráulico Este entra en su fase final y promete reforzar el suministro de agua en Panamá Este
La obra contempla la ampliación del sistema de distribución hacia Panamá Este y el aumento de la capacidad de almacenamiento, mediante la construcción de dos nuevos tanques: Altos de Tocumen, con una capacidad de 3.3 millones de galones, y María Henríquez, que almacenará 7 millones de galones.
Ciudad de Panamá, Panamá/El Anillo Hidráulico Este registra un avance del 94% y se encuentra en su fase final de ejecución, un proyecto clave que permitirá reforzar el suministro de agua potable a más de 500 mil residentes de Panamá Este, según informó Presidencia de Panamá.