San Miguelito/El representante del corregimiento Arnulfo Arias en San Miguelito, Darío González, y el tesorero de esta junta comunal, además de una excajera del Banco Nacional de Panamá, fueron aprehendidos mediante la Operación VOID, desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción y unidades de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, relacionados con una investigación por delito financiero y por blanqueo de capitales, en perjuicio del Banco Nacional de Panamá.