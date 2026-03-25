Aprueban en primer debate uso de etanol y crece la controversia
El proyecto fue aprobado con cinco votos a favor y cuatro en contra en la Comisión de Comercio, en medio de cuestionamientos sobre la obligatoriedad de la medida, que plantea una mezcla de hasta 10% de etanol a nivel nacional.
Ciudad de Panamá, Panamá/La propuesta que establece el uso obligatorio de etanol en los combustibles en Panamá avanzó en la Asamblea Nacional de Panamá tras su aprobación en primer debate, pero ha generado un intenso debate entre diputados y distintos sectores.