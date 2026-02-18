La eucaristía fue presidida por el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, quien abrió oficialmente el período de 40 días de conversión, penitencia y esperanza para la comunidad católica.

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde tempranas horas de la mañana, cientos de fieles se congregaron en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, en Juan Díaz, para participar en la misa del Miércoles de Ceniza que marca el inicio de la Cuaresma.