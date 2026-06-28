Durante el cierre del Mes de la Familia, monseñor Ulloa señaló que una sociedad fuerte comienza con hogares fortalecidos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, hizo un llamado a fortalecer a la familia como el principal pilar para construir una sociedad más justa y en paz, al considerar que los grandes desafíos sociales no se resolverán únicamente mediante leyes o decretos, sino desde el hogar.