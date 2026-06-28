Arzobispo de Panamá destaca el papel de la familia y pide solidaridad con Venezuela

Durante el cierre del Mes de la Familia, monseñor Ulloa señaló que una sociedad fuerte comienza con hogares fortalecidos.

Durante un mensaje con motivo del cierre del Mes de la Familia, Ulloa destacó que la familia constituye la primera escuela donde aprendemos a ser plenamente humanos y sostuvo que el fortalecimiento de este núcleo repercute directamente en el bienestar de toda la sociedad.

Ciudad de Panamá, Panamá/El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, hizo un llamado a fortalecer a la familia como el principal pilar para construir una sociedad más justa y en paz, al considerar que los grandes desafíos sociales no se resolverán únicamente mediante leyes o decretos, sino desde el hogar.

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