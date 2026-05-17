Asesinan a dos personas en Concepción La Vieja; una de las víctimas era menor de edad

El doble homicidio ocurrió aproximadamente a las 10:00 p.m., cuando un atacante abrió fuego contra un grupo de personas que se encontraba reunido en una residencia del área. De acuerdo con información preliminar, las víctimas fueron alcanzadas por múltiples disparos.