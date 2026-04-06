San Miguelito/ La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) recolecta entre 250 y 350 toneladas de desechos diariamente en el distrito de San Miguelito, según confirmó Enrique Martínez, director de Operaciones de la institución en la zona.

El funcionario detalló que el operativo cuenta con 22 camiones compactadores, 19 volquetes y 10 retroexcavadoras, además de un equipo de entre 60 y 75 personas que trabajan en la recolección diaria.