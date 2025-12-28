De acuerdo con información oficial, la obra forma parte del renglón 2 del programa de rehabilitación de calles internas, el cual incluye sectores como Changuinola y Junquito, ampliando la conectividad vial en comunidades clave de la zona.

Bocas del Toro/Luego de reiteradas denuncias de residentes por el mal estado de la vía que conecta Guabito con Las Tablas, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) dio inicio a los trabajos de rehabilitación de esta carretera, un proyecto que registra un avance aproximado del 60 % y que beneficiará directamente a productores, comerciantes y transportistas de la región.