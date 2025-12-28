Avanzan trabajos de rehabilitación en la vía Guabito–Las Tablas tras denuncias ciudadanas

De acuerdo con información oficial, la obra forma parte del renglón 2 del programa de rehabilitación de calles internas, el cual incluye sectores como Changuinola y Junquito, ampliando la conectividad vial en comunidades clave de la zona.

Luego de reiteradas denuncias de residentes por el mal estado de la vía que conecta Guabito con Las Tablas, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) dio inicio a los trabajos de rehabilitación de esta carretera.

Bocas del Toro/Luego de reiteradas denuncias de residentes por el mal estado de la vía que conecta Guabito con Las Tablas, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) dio inicio a los trabajos de rehabilitación de esta carretera, un proyecto que registra un avance aproximado del 60 % y que beneficiará directamente a productores, comerciantes y transportistas de la región.

Temas relacionados

Provincia de Bocas del Toro Distrito de Las Tablas Trabajos de Rehabilitación
Si te lo perdiste
Lo último
stats