Bomberos inspeccionan edificios en la capital tras el terremoto para garantizar el retorno de sus residentes

Personal del Cuerpo de Bomberos, incluidos voluntarios, fue desplegado para apoyar las inspecciones en edificaciones de San Miguelito, Tumba Muerto y otros puntos de la capital. Los residentes esperan los resultados de las evaluaciones para saber si pueden regresar a sus viviendas con mayor seguridad.