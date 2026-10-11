Bomberos inspeccionan edificios en la capital tras el terremoto para garantizar el retorno de sus residentes
Personal del Cuerpo de Bomberos, incluidos voluntarios, fue desplegado para apoyar las inspecciones en edificaciones de San Miguelito, Tumba Muerto y otros puntos de la capital. Los residentes esperan los resultados de las evaluaciones para saber si pueden regresar a sus viviendas con mayor seguridad.
Ciudad de Panamá, Panamá/El Cuerpo de Bomberos de Panamá desplegó personal para inspeccionar edificaciones en distintos puntos de la capital, entre ellos San Miguelito y Tumba Muerto, tras el terremoto y las réplicas registradas en el país.