De acuerdo con información oficial, la mujer permaneció atrapada entre seis y siete minutos dentro del elevador antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una mujer de al menos 67 años quedó atrapada en un elevador de la estación Brisas del Golf de la Línea 2 del Metro de Panamá y fue rescatada por personal del Cuerpo de Bomberos, en un hecho ocurrido el viernes y cuyo momento circuló ampliamente en redes sociales a través de un video grabado por usuarios.