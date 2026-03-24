Ciudad de Panamá/Los asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) ya pueden consultar sus resultados de laboratorio en línea a través de Mi Caja Digital, sin necesidad de acudir físicamente a las instalaciones.

Marcos Young, de la Dirección de Servicios y Prestaciones de Salud de la CSS, confirmó que el servicio lleva más de dos semanas en fase de pruebas con asociaciones de pacientes y jubilados, y ahora está disponible para todos los usuarios registrados.