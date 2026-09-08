Ciudad de Panamá/El presidente de la Cámara de Comercio, Aurelio Barría, confirmó su participación en la reunión convocada para este miércoles, donde se analizará el proyecto de ley que amplía los descuentos a jubilados y pensionados. El encuentro responde a la iniciativa del Presidente de la República para evaluar la viabilidad económica y financiera del texto aprobado recientemente en la Asamblea Nacional.