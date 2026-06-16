Cancillería de Panamá activa protocolos de seguridad para los aficionados que viajarán al Mundial

Cancillería de Panamá activa protocolos de seguridad para los aficionados que viajarán al Mundial

Ciudad de Panamá/El Gobierno de Panamá ha activado una comisión interinstitucional para garantizar la asistencia consular a los ciudadanos que viajarán a Canadá, Estados Unidos y México con motivo de los próximos partidos de la selección. Según detalló el vicecanciller Carlos Arturo Hoyos, el operativo involucra a la Cancillería de Panamá, el Ministerio de la Presidencia, el aeropuerto de Tocumen, el Servicio Nacional de Migración y Copa Airlines.

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