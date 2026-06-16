Ciudad de Panamá/El Gobierno de Panamá ha activado una comisión interinstitucional para garantizar la asistencia consular a los ciudadanos que viajarán a Canadá, Estados Unidos y México con motivo de los próximos partidos de la selección. Según detalló el vicecanciller Carlos Arturo Hoyos, el operativo involucra a la Cancillería de Panamá, el Ministerio de la Presidencia, el aeropuerto de Tocumen, el Servicio Nacional de Migración y Copa Airlines.