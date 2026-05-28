Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá está redoblando sus esfuerzos para potenciar el turismo en la ciudad, con un enfoque particular en el Casco Antiguo. Aunque no directamente relacionado con la festividad del Mundial, este momento se presenta como una oportunidad ideal para ampliar la oferta turística.

Karla Duque, directora de Turismo de la Alcaldía de Panamá, destaca el Casco Peatonal como una de las principales apuestas.