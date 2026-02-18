Entre esas historias destaca la de Jesús, un niño de 11 años cuyo nacimiento estuvo marcado por un embarazo de alto riesgo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Cada año, cientos de historias de fe y devoción se escriben en Atalaya, en la provincia de Veraguas, durante la tradicional peregrinación en honor a Jesús Nazareno. Entre promesas, sacrificios y agradecimientos, miles de fieles llegan hasta el santuario para renovar su compromiso espiritual.