Clima en Panamá: Imhpa emite avisos de vigilancia por vientos intensos y riesgo de incendios en el país

De acuerdo con los meteorólogos de la institución, informaron que el primer aviso se mantiene vigente hasta el 3 de febrero, debido al desplazamiento de un sistema frontal que está generando el incremento de los vientos, un fenómeno característico de la temporada seca.