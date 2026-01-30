Clima en Panamá: Imhpa emite avisos de vigilancia por vientos intensos y riesgo de incendios en el país

De acuerdo con los meteorólogos de la institución, informaron que el primer aviso se mantiene vigente hasta el 3 de febrero, debido al desplazamiento de un sistema frontal que está generando el incremento de los vientos, un fenómeno característico de la temporada seca.

Incendio cerca del Parque Nacional Volcán Barú.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) emitió dos avisos de vigilancia ante las condiciones atmosféricas que afectan al país, relacionadas con vientos intensos y el aumento del riesgo de incendios de masa vegetal.

clima en Panamá Instituto de Meteorología e Hidrología
