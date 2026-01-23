Clima en Panamá: fin de semana con tiempo estable y sin lluvias en gran parte del país

Según los meteorólogos, no se prevé la incursión de sistemas frontales fríos que puedan alterar el comportamiento atmosférico, lo que permitirá un panorama mayormente seco, especialmente en la vertiente del Pacífico, donde se espera poca nubosidad y mínimas precipitaciones.

Imagen con fines ilustrativos de clima soleado o altas temperaturas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las condiciones climáticas en Panamá se mantendrán estables durante este fin de semana, sin probabilidades significativas de lluvia, de acuerdo con los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

