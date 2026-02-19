Comisión de Comercio llevará a Aguadulce el foro sobre el uso de bioetanol en combustibles

La propuesta, impulsada por el Ejecutivo, modifica la Ley 42 de 2011 sobre biocombustibles y permanece pendiente de discusión en primer debate en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos.

Planta procedora de bioetanol.

Ciudad de Panamá, Panamá/El proyecto de ley que reactiva el uso obligatorio de bioetanol al 10% como aditivo en la gasolina avanza en la Asamblea Nacional en medio de cuestionamientos sobre su impacto en los consumidores.

Temas relacionados

Asamblea Nacional Comisión de Comercio bioetanol
Si te lo perdiste
Lo último
stats