La propuesta, impulsada por el Ejecutivo, modifica la Ley 42 de 2011 sobre biocombustibles y permanece pendiente de discusión en primer debate en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El proyecto de ley que reactiva el uso obligatorio de bioetanol al 10% como aditivo en la gasolina avanza en la Asamblea Nacional en medio de cuestionamientos sobre su impacto en los consumidores.