Conductores en Colón exigen reparación de la vía Boyd Roosevelt por riesgo de accidentes

Deterioro en la vía Boyd Roosvelt en Colón. / Néstor Delgado
Néstor Delgado - Corresponsal
06 de julio 2026 - 19:16

Colón/El pésimo estado de la vía Boyd Roosevelt, específicamente en el tramo comprendido entre las comunidades de Villa Guadalupe y Vista Tropical, se ha convertido en una amenaza constante para cientos de conductores que transitan diariamente por esta importante arteria vehicular.

A través de denuncias públicas, los afectados manifestaron su profunda preocupación ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, señalando que la carretera lleva más de dos meses deteriorada.

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