Colón/El pésimo estado de la vía Boyd Roosevelt, específicamente en el tramo comprendido entre las comunidades de Villa Guadalupe y Vista Tropical, se ha convertido en una amenaza constante para cientos de conductores que transitan diariamente por esta importante arteria vehicular.

A través de denuncias públicas, los afectados manifestaron su profunda preocupación ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, señalando que la carretera lleva más de dos meses deteriorada.