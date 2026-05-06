Panamá/Desde la ciudad de Panamá, cruzando el puente de Las Américas, en unos 15 minutos se llega a Veracruz, en el distrito de Panamá Oeste. Son aproximadamente dos kilómetros de playa que reciben a los visitantes como la primera imagen de esta zona del litoral Pacífico.

Se trata de un punto con alto potencial turístico, considerado por muchos como una puerta de entrada al desarrollo costero. Sin embargo, detrás de esa fachada, los residentes describen una realidad marcada por carencias en infraestructura y servicios básicos.