Ciudad de Panamá/Tener casa propia ha sido, durante décadas, uno de los mayores anhelos en Panamá. Representa estabilidad, seguridad y ese momento en el que muchos sienten que “lo lograron”.

Sin embargo, para una gran parte de los jóvenes, ese sueño parece estar cambiando de forma o alejándose cada vez más; generaciones pasadas lograban comprar vivienda a una edad relativamente temprana. Hoy, la historia es distinta: cada vez más panameños retrasan la compra de su primer hogar.